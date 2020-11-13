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Aktivist Tanımı:

Aktivist kelimesinin anlamı; politikada veya toplumda değişiklik yapmanıza yardımcı olmak için güçlü eylemler (halk protestoları gibi) kullanan veya destekleyen bir kişi veya eylemci olarak tanımlanır.

Aktivist Nedir TDK:

Etkinci olarak tanımlanır.

Aktivist Örnek Anlatımı:

Aktivist; Aktivizmi savunan veya uygulayan eylemci kişi, tartışmalı konunun bir tarafa destek veya karşı güçlü eylemlerin destekçisi olan kimse, aktivizmi kullanan veya destekleyen eylemci olarak ifade edilir.

Aktivizm Tanımı:

Aktivizm, sosyal, politik, ekonomik veya çevresel değişimi ya da duruşu teşvik etme, engelleme veya doğrudan yönlendirme çabalarından oluşur. Aktivizm, mektup yazmaktan gazetecilere ya da politikacılara, politik kampanyalara, boykotlar gibi ekonomik aktivizmlere ya da tercihli olarak işletmecilere, mitinglere, sokak yürüyüşlerine, grevlere, oturma eylemlerine ve açlık grevlerine kadar çok çeşitli biçimlerde olabilir.

Aktivist Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: