Al Hilal, PSG'den transfer ettiği Neymar için tanıtım töreni düzenledi - Futbol Haberleri

Al Hilal, PSG'den transfer ettiği Neymar için tanıtım töreni düzenledi - Futbol Haberleri

Tribünleri tamamen dolduran yaklaşık 60 bin Al Hilal taraftarı, Neymar'ın sahaya çıkmasıyla büyük bir coşku yaşadı. Taraftarları selamlayan 31 yaşındaki futbolcu için ışık gösterileri yapıldı.

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Brezilyalı futbolcu, Al Hilal takımından iki yılda 300 milyon avro kazanacak. Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon avroya kadar çıkması bekleniyor.