Al Shabab: 2 - Al Ittihad: 3 | MAÇ SONUCU
Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, sahasında Al Ittihad'ı ağırladı. 5 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazandı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Al Shabab ile şampiyonluğu garantileyen Al Ittihad kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ittihad'a galibiyeti getiren golleri 1. ve 34. dakikalarda Moussa Diaby ile 58'de Steven Bergwijn kaydetti. Al Shabab'ın golleri ise 45+3'te Yannick Carrasco ile 67'de Cristian Guanca'dan geldi.
Bu sonucun ardından üst üste 5. maçını kazanan Ittihad 80 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Shabab ise 57 puanda kaldı.
Ligin 34. ve son haftasında Al Shabab deplasmanda Al Fayha ile karşılaşacak. Al Ittihad ise Damac'ı konuk edecek.