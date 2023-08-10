Haberler Yaşam Alageyikte 'tüm zamanların en yüksek yavru sayısı'na ulaşıldı

Alageyikte 'tüm zamanların en yüksek yavru sayısı'na ulaşıldı Antalya'daki Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki Alageyik Üretme Merkezi'nde, bu yıl doğan 41 yavru ile 'tüm zamanların en yüksek yavru sayısı'na ulaşıldı. Yeni doğumlarla birlikte alageyik sayısı 203'e çıktı Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.08.2023 - 09:33 Güncelleme: 10.08.2023 - 09:33 facebook

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından 'Alageyikte tüm zamanların en yüksek yavru sayısına ulaşıldı' başlığıyla yapılan paylaşımda, alageyik yavru sayısının her geçen yıl arttığı belirtildi.

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DHA'nın haberine göre paylaşımda, Türkiye'de alageyiğin doğal olarak ve genetiği bozulmamış tek yaşam alanı olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya'daki Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bulunan Alageyik Üretme Merkezi'nde; bu yılki yavru sayısının geçen yılı geride bırakarak 41'e ulaştığı açıklandı.