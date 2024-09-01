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        Haberler Gündem Güncel Alanya'da 5 farklı noktada yangın çıkaran zanlı tutuklandı | Son dakika haberleri

        Alanya'da 5 farklı noktada yangın çıkaran zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alandaki 5 ayrı noktada yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 17:17 Güncelleme: 01.09.2024 - 17:20
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        Alanya'da 5 noktada yangın çıkaran zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kargıcak Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınının ardından bölgeye hareket eden Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 yaşındaki S.Ç'yi suçüstü yakaladı.

        Beş ayrı noktada yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Yangın ise Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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        #Antalya Alanya
        #orman yangını
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