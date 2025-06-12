Alanya'da otelde yangın paniği

Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki bir otelin hamam bölümünde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, dumanların fark edilmesi üzerine otele itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle otelde kalan turistler de tahliye edildi. Dumandan etkilenenler ambulansta tedaviye alındı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otelde hasar oluştu. Öte yandan otel misafirleri, çevredeki başka otellere yönlendirildi.