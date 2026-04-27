Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Alanyaspor: 2 - Samsunspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Alanyaspor: 2 - Samsunspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor, deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. İlk yarıda Elayis Tavsan, Olivier Ntcham ve Marius Mouandilmanji'nin kaydettiği gollerle ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran Samsunspor, puanını 45'e çıkardı. Alanyaspor ise haftayı 33 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 18:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'dan üst üste 3. galibiyet!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Samsunspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37'de Elayis Tavsan, 39'da Olivier Ntcham ve 90+2. dakikada Marius Mouandilmanji attı. Ev sahibinin gollerini ise 90+6'da Güven Yalçın ile 90+7. dakikada Mechak Elia kaydetti.

        Bu sonuçla beraber ligde üst üste 3. kez kazanan Samsunspor, haftayı 45 puanla tamamladı. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Alanyaspor ise 33 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Antalyaspor'la karşılaşacak. Samsunspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        "İranlılar düşünüldüğünden çok daha güçlüler"
        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        F.Bahçe antrenmanları izlenebilir mi?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        İnsanlık nereye koşuyor?
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
