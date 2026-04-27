Alanyaspor: 2 - Samsunspor: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Samsunspor oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37'de Elayis Tavsan, 39'da Olivier Ntcham ve 90+2. dakikada Marius Mouandilmanji attı. Ev sahibinin gollerini ise 90+6'da Güven Yalçın ile 90+7. dakikada Mechak Elia kaydetti.

Bu sonuçla beraber ligde üst üste 3. kez kazanan Samsunspor, haftayı 45 puanla tamamladı. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Alanyaspor ise 33 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Antalyaspor'la karşılaşacak. Samsunspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.