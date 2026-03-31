        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor'da Efecan Karaca ameliyat edildi - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Alanyaspor'da Efecan Karaca ameliyat edildi

        Corendon Alanyaspor'un takım kaptanı Efecan Karaca, antrenmanda aldığı darbe sonucu burnundan yaralandı. Yapılan kontrollerde burun kemiğinde çökme kırığı tespit edilen tecrübeli futbolcu ameliyat edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 16:41 Güncelleme:
        

        Corendon Alanyaspor'un antrenmanında sakatlık geçiren tecrübeli oyuncu Efecan Karaca, yapılan kontrollerde burun kemiğinde çökme kırığı tespit edildiği için ameliyat edildi.

        Dün gerçekleştirilen antrenmanda aldığı darbe sonrası burnunda kanama meydana gelen Efecan Karaca’ya ilk müdahale saha içinde kulüp doktoru tarafından yapıldı.

        Ardından Alanya’da hastaneye kaldırılan futbolcunun çekilen tomografi sonucunda burun kemiğinde çökme kırığı olduğu belirlendi. Ameliyathaneye alınan Efecan Karaca’ya genel anestezi altında başarılı bir şekilde repozisyon işlemi uygulandı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, başarılı geçen operasyonun ardından futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

