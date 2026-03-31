Alanyaspor'da Efecan Karaca ameliyat edildi
Corendon Alanyaspor'un takım kaptanı Efecan Karaca, antrenmanda aldığı darbe sonucu burnundan yaralandı. Yapılan kontrollerde burun kemiğinde çökme kırığı tespit edilen tecrübeli futbolcu ameliyat edildi.
Giriş: 31.03.2026 - 16:41
Corendon Alanyaspor'un antrenmanında sakatlık geçiren tecrübeli oyuncu Efecan Karaca, yapılan kontrollerde burun kemiğinde çökme kırığı tespit edildiği için ameliyat edildi.
Dün gerçekleştirilen antrenmanda aldığı darbe sonrası burnunda kanama meydana gelen Efecan Karaca’ya ilk müdahale saha içinde kulüp doktoru tarafından yapıldı.
Ardından Alanya’da hastaneye kaldırılan futbolcunun çekilen tomografi sonucunda burun kemiğinde çökme kırığı olduğu belirlendi. Ameliyathaneye alınan Efecan Karaca’ya genel anestezi altında başarılı bir şekilde repozisyon işlemi uygulandı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, başarılı geçen operasyonun ardından futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
