Alanyaspor'da Uysal ve Çavuşoğlu PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da iki isim PFDK'ya sevk edildi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı sonrası yaşanan olayların ardından turuncu-yeşilli ekibin atletik performans antrenörü Muharrem Uysal ve kulüp yöneticisi Mevlüthan Çavuşoğlu'nun kurula tedbirli sevk edildiği kaydedildi.
Onvo Antalyaspor usulsüz seyirci gerekçesiyle RAMS Başakşehir ise 5 futbolcusunun sarı ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketinden kurula sevk edildi.