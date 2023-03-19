Alanyaspor - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de 26. haftanın kapanış mücadelesinde Alanyaspor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Kıran kırana mücadelere sahne olacak maç öncesi iki takımın muhtemel 11'leri ve maçın yayınlanacağı saat sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte detaylar...