Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.

ABONE OL
AA
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!

    28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası içinde sol taraftan sıfıra inen Mert Hakan'ın arka direğe ortasında topun gelişine İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, top üst direğe çarparak ağlara gitti: 0-1.
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!

    35. dakikada ceza sahası içinde topu kontrol eden Serdar Dursun, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!

    36. dakikada topun başına geçen Serdar'ın vuruşunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!

    41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nin ortasında savunmada Fer'in müdahale ettiği top ceza sahası sağ çaprazında Serdar Dursun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, top filelere gitti: 0-2.
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!

    47. dakikada sarı-lacivertli ekip, üçüncü golünü buldu. 
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!

    Savunmada kaptırılan topta ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı kontrol eden Serdar Dursun'ın aşırtma pasında Lincoln Henrique'nin şutunda top, kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-3.
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!

    51. dakikada sağdan İsmail Yüksek'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-4.
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!

    78. dakikada Corendon Alanyaspor golü buldu. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan frikikte topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!

    90+1. dakikada Corendon Alanyaspor, ikinci golünü kaydetti. 
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!

    Efkan Bekiroğlu'nun savunma arkası pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Candeias'ın şutunda, top ağlara gitti: 2-4.
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!

    Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!

    Stat: Alanya Oba

    Hakemler: Burak Şeker, Kerem İlitangil, Mazlum Doğan Bodur
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!

    Corendon Alanyaspor: Runarsson (Dk. 46 Yusuf Karagöz), Pereira (Dk. 46 Eduardo), Fatih Aksoy (Dk. 62 Çağan Kayra Erciyas), Fer (Dk. 46 Rassoul), Umut Güneş (Dk. 46 Doumbia), Yusuf Özdemir (Dk. 62 Ahmet Gülay), Efecan Karaca (Dk. 62 Balkovec), Furkan Bayır (Dk. 87 Ümit Akdağ), Lusamba (Dk. 46 Candeias), Cavaleiro (Dk. 46 Oğuz Aydın), Hassan (Dk. 46 Efkan Bekiroğlu)
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!

    Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat (Dk. 62 Osman Ertuğrul Çetin), Osayi-Samuel (Dk. 87 Yusuf Kocatürk), Gustavo Henrique (Dk. 70 Yiğit Efe Demir), Szalai (Dk. 62 Lemos), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 62 Zajc), Arao (Dk. 46 Serdar Aziz), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Lincoln Henrique), Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 İsmail Yüksek), Rossi (Dk. 62 Bruma), King (Dk. 46 Crespo), Serdar Dursun (Dk. 70 İsak Vural)
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!

    Goller: Dk. 28 İrfan Can Kahveci, Dk. 41 ve 51 Serdar Dursun, Dk. 47 Lincoln Henrique (Fenerbahçe), Dk. 78 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+1 Candeias (Corendon Alanyaspor)
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!

    Maçın görselleri İHA, AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!
  • Alanyaspor - Fenerbahçe MAÇI ÖZETİ! Alanyaspor FB hazırlık maçı dakika dakika özeti HTSPOR'da!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.