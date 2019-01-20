Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor, Hakan Keleş yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.
Alanyaspor 35. dakikada penaltı kazandı: Djalma Campos, sağ kanattan ceza alanına girdi ve Ziya'nın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Djalma Campos, takımı adına penaltı vuruşunu gole çevirdi ve Alanyaspor 1-0 öne geçen taraf oldu.
Alanyaspor 46. dakikada farkı 2'ye çıkardı: Sağ kanattan topu getirip altı pas içine etkili orta gönderen Efecan'ın bu asistini Junior Fernandes boş çevirmedi ve arka direkte dokunuşu ile farkı 2'ye çıkardı.
Alanyaspor'da Sergen Yalçın ikinci yarıya değişiklikle başladı ve Fenerbahçe'de uzun süredir forma giymeyen yeni transfer Ozan Tufan, Lucas Villafanez'in yerine oyuna dahil oldu.
Ev sahibi ekip 49. dakikada gole çok yaklaştı: Cenk Ahmet'in savunma arasına gönderdiği pas ile bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse'nin şutu üstten auta çıktı.
SİVASSPOR DİREĞE TAKILDI
Sivasspor, 53. dakikada direğe takıldı: Kırmızı-beyazlılar, Alanya'da gole yaklaştı ancak Rybalka'nın vuruşunda Haydar'ı geçen top direkten döndü.
Ozan Tufan, 62. dakikada bir pozisyondan yararlanamadı: Sağ kanattan arka direğe gönderilen ortayı Fernandes altı pas dışına indirdi ve Ozan Tufan'ın müsait pozisyonda ters ayağı ile yaptığı gol vuruşunda top kaleci Tolgahan'da kaldı.
Sivasspor 79. dakikada gole yaklaşan taraf oldu: Sol kanattan ceza alanına gönderilen ortaya altı pas dışında Muhammet Demir dokunamadı.
Ozan Tufan 80. dakikada Tolgahan'a takıldı. Savunmadan aldığı pas ile ilerleyip rakibini de geçen Ozan Tufan, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve sert şutunu iki hamlede Tolgahan kurtardı.
Ataklarını maç sonuna kadar sürdüren Alanyaspor 87. dakikada bir kez daha gole yaklaştı: Sağ kanatta Cenk Ahmet ile duvar pasına giren Ozan Tufan çizgiye indi ve içeri etkili bir orta gönderdi. Bu ortaya Efecan'ın yay içinden gelişine şutu isabetli olmadı.
Maçın kalan dakikalarında da gol olmayınca Alanyaspor, sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı ve ev sahibi ekip puanını 21'e yükseltti. Sivasspor ise 24 puanda kaldı.
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