Süper Lig'de zirve iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor, 29. hafta maçında bu akşam saat 17.00'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Karadeniz ekibi, konuk olacağı Alanyaspor maçını kazanarak lider Galatasarayla arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e düşürüp yarıştaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

ONUACHU, MUÇİ VE BATAGOV YOK

Bordo-mavililerde takımın en büyük gol umudu Onuachu sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde tedavisi süren Muçi ve takımla çalışmalara başlayan Batagov da kamp kadrosuna alınmadı.

20. RANDEVU

Alanyaspor ile Trabzonspor arasında bugüne kadar oynanan 19 maçta turuncu-yeşillilerin 8 galibiyeti bulunurken, bordo-mavililer ise 6 galibiyet aldı. 5 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor'un 33 golüne Karadeniz ekibi 28 golle karşılık verdi.

ALANYA'DA ALANYASPOR ÜSTÜN

İki takım arasında Alanya'da oynanan 9 müsabakada ev sahibi ekip 5 galibiyet elde ederken, Trabzonspor ise 2 defa kazandı. 2 maç ise berabere sona erdi. Alanyaspor'un 18 golüne, Karadeniz ekibi 11 golle yanıt verdi. İki takım arasından sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

TRABZONSPOR, ALANYA'DA 3 MAÇTIR ŞANSSIZLIK YAŞIYOR

Karadeniz ekibi, Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı son 3 maçta galip gelemedi. Bordo-mavililer, Alanyaspor karşısında son 3 karşılaşmada 2-1, 3-1 ve 5-0'lık sonuçlar aldı.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Jabol-Folcarelli, Zubkov, Felipe Augusto, Nwakaeme, Umut Nayir