Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Alberto Bigarelli: Bu büyük başarıyı kutlamak için sabırsızlanıyorum - Voleybol Haberleri

        Alberto Bigarelli: Bu büyük başarıyı kutlamak için sabırsızlanıyorum

        Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Alberto Bigarelli, sarı-kırmızılıların en iyisini hak ettiğini belirterek, "Bu büyük başarıyı kutlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 23:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu büyük başarıyı kutlamak için sabırsızlanıyorum"

        Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası finali rövanşında evinde mücadele ettiği İtalyan ekibi Reale Mutua Fenera Chieri 76’yı 3-1 yendi ve şampiyon oldu.

        Mücadelenin ardından Galatasaray Başantrenörü Alberto Bigarelli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "BÜYÜK BAŞARIYI KUTLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

        Yaşadığı hissi tarif edemeyen Bigarelli, "Tekrardan ağlamaya başladım. Bu sezon iki kez ağladım. Geçen sene play-off'ta Fenerbahçe'ye karşı oynarken ve şimdi. Çok mutluyum. Takımım ve staff bunu hak ediyor. Staff olmadan bu başarı imkansızdı. Bu büyük başarıyı kutlamak için sabırsızlanıyorum. Gelecek için hazırız. Taraftar inanılmazdı. Bunu açıklamak benim için çok zor. Bazen sahaya odaklanmakta zorlandım fakat muhteşemlerdi. Buraya geldiğimde de söylemişlerdi; Galatasaray bu. Onları çok seviyorum. Galatasaray benim ikinci ailem çünkü ilk ailem şu an İtalya'da. Galatasaray en iyisini hak ediyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobil takla attı, içindekiler kaçtı

        Çorum'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, takla attı. Kazanın ardından araçtaki kişi ya da kişiler, kayıplara karıştı. Kaza yerine sevk edilen ekipler, yolda ters dönen aracı boş buldu. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni keşif görüntüleri
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bölgesel istikrar için adres
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        81 ili minyatüre dönüştürdük
