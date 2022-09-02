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Aldatmak dizisi ne zaman başlıyor? Aldatmak dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu sezon ekranlara yeni gelecek olan Aldatmak dizisinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu'nun oturduğu, başrolünde ise usta oyuncu Vahide Perçin'in yer aldığı Aldatmak dizisinin ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Peki, Aldatmak dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte haberimizin detayları...

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  • Aldatmak dizisi ne zaman başlıyor? Aldatmak dizisinin konusu nedir oyuncuları kimler?

    Yeni sezonda başlayacak diziler arasında Aldatmak dizisi de yer alıyor. Vahide Perçin'in hayat verdiği Hakime Güzide Yenersoy karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı dizinin tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin tanıtım videosu'nun yayınlanması üzerine dizi severler tarafından Aldatmak dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte merak edilen ayrıntılar haberimizde...
  • Aldatmak dizisi ne zaman başlıyor? Aldatmak dizisinin konusu nedir oyuncuları kimler?

    ALDATMAK DİZİSİ KONUSU

    Vahide Perçin'in Aldatmak'ta canlandırdığı Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.

     

    Vahide Perçin'in Aldatmak'ta canlandırdığı Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.
  • Aldatmak dizisi ne zaman başlıyor? Aldatmak dizisinin konusu nedir oyuncuları kimler?

    ALDATMAK DİZİSİ OYUNCULARI

    Gündem yaratacak güçlü öyküsüyle yeni sezonda izleyiciyi ekran başına kilitleyecek Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.

     
  • Aldatmak dizisi ne zaman başlıyor? Aldatmak dizisinin konusu nedir oyuncuları kimler?

    ALDATMAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    “Aldatmak” dizisi ATV'de ekrana gelecek. Duayen oyuncu Vahide Perçin dizide ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı bir karakter olan Güzide Yenersoy'a hayat verecek. Dizi yakında ATV izleyicisiyle buluşacak.

    Aldatmak dizisinin izleyiciyle buluşacağı tarih henüz netleşmedi. Ama heyecanla beklenen dizinin önümüzdeki aylardaa başlayacağı tahmin ediliyor.

     

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