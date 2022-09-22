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Aldatmak dizisi oyuncuları isimleri: ATV yeni dizisi Aldatmak oyuncu kadrosu

Aldatmak dizisi oyuncuları diziseverlerin gündeminde yer alıyor. ATV ekranlarında bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Aldatmak, oyuncu kadrosu araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu'nun oturduğu Aldatmak dizisinin oyuncularını haberimizde derledik. İşte ATV yeni dizisi Aldatmak oyuncu kadrosu

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  • Aldatmak dizisi oyuncuları isimleri: ATV yeni dizisi Aldatmak oyuncu kadrosu

    Aldatmak dizisinin yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar gerçekleştiriyor. Senaryosu usta kalem Yıldız Tunç'a ait olan Aldatmak dizisi oyuncuları isimleri merak konusu oldu. İşte ATV'nin yeni dizisi Aldatmak oyuncu kadrosu
  • Aldatmak dizisi oyuncuları isimleri: ATV yeni dizisi Aldatmak oyuncu kadrosu

    ALDATMAK DİZİSİ OYUNCULARI 

    Aldatmak dizisi oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken,
  • Aldatmak dizisi oyuncuları isimleri: ATV yeni dizisi Aldatmak oyuncu kadrosu

    Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken ve Eda Özel yer alıyor.

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