Güzide, Oylum'un ne pahasına olursa olsun hayallerinin peşinden gitme kararından, iş hayatında bir türlü dikiş tutturamayan Ozan'ın kolay yoldan köşeyi dönme planlarından ve en önemlisi, otuz yıllık kocası Tarık'ın beş yıldır ikinci bir ailesi olduğundan habersizdir.