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Aldatmak dizisi konusu nedir? Aldatmak dizisi konusu gerçek hikaye mi?

ATV'nin yeni dizisi Aldatmak, bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Saat 20:00'de ekranlara gelecek dizinin konusu ve konusunun gerçek hikaye olup olmadığı ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

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  • Aldatmak dizisi konusu nedir? Aldatmak dizisi konusu gerçek hikaye mi?

    Aldatmak dizisi için geri sayım başladı. Vahide Perçin ve Ercan Kesal'ın başrollerini paylaştığı dizinin konusu gündem oldu. Peki, Aldatmak dizisi gerçek hikaye mi? İşte, Aldatmak dizisinin konusu ile ilgili bilgiler...
  • Aldatmak dizisi konusu nedir? Aldatmak dizisi konusu gerçek hikaye mi?

    ALDATMAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Dışarıdan kusursuz görünen Yenersoy Ailesi'nin hayatında her şey yolunda ilerlerken sevgi ve güven üzerine kurulu hayatlarının ardında bambaşka sırlar olduğu ortaya çıkar ve madalyonun öteki yüzü Güzide için bambaşka mücadelelere, eski defterlerin gün yüzüne çıkmasına ve öngörülmesi zor yeniliklere yol açar.
  • Aldatmak dizisi konusu nedir? Aldatmak dizisi konusu gerçek hikaye mi?

    Çok sevdiği ve hayatını adadığı ailesinin her bir ferdi Güzide'ye yalan söylemektedir. 
  • Aldatmak dizisi konusu nedir? Aldatmak dizisi konusu gerçek hikaye mi?

    Güzide, Oylum'un ne pahasına olursa olsun hayallerinin peşinden gitme kararından, iş hayatında bir türlü dikiş tutturamayan Ozan'ın kolay yoldan köşeyi dönme planlarından ve en önemlisi, otuz yıllık kocası Tarık'ın beş yıldır ikinci bir ailesi olduğundan habersizdir.

     
  • Aldatmak dizisi konusu nedir? Aldatmak dizisi konusu gerçek hikaye mi?

    Bir tesadüf eseri eşi Tarık'la ilgili gerçekler ortaya çıktığında Güzide'nin hayatı başına yıkılır.
  • Aldatmak dizisi konusu nedir? Aldatmak dizisi konusu gerçek hikaye mi?

    Şimdi Güzide, doğru bildiği yalanlarla yüzleşmeli ve yıllardır ödün vermediği benliğini koruyarak bu zorlu mücadeleden zaferle çıkmalıdır.
  • Aldatmak dizisi konusu nedir? Aldatmak dizisi konusu gerçek hikaye mi?

    ALDATMAK DİZİSİ UYARLAMA MI?

    Aldatmak dizisi uyarlama olup olmadığına dair bir bilgi bulunmuyor.

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