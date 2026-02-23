Canlı
        Haberler Dünyadan Alec Baldwin kızlarının kendisine makyaj yapmasına izin verdi

        Alec Baldwin kızlarının kendisine makyaj yapmasına izin verdi

        8 çocuklu oyuncu Alec Baldwin, kendini küçük kızlarına teslim etti ve makyaj yapılmasına izin verdi. O görüntüleri eşi Hilaria Baldwin; "Kız babası" diyerek paylaştı

        Habertürk
        23.02.2026 - 12:49
        Tam bir kız babası

        8 çocuk babası oyuncu Alec Baldwin, evde kızlarıyla makyaj oyunu oynarken çok eğlendi. 67 yaşındaki oyuncunun 42 yaşındaki eşi Hilaria Baldwin; "Kız babası" diyerek eşinin, kızları tarafından makyaj yapılma hallerini paylaştı.

        Videoda, Alec Baldwin ile Hilaria Baldwin'in küçük kızlarından biri, babasının yüzüne makyaj yaparken ve başına ışıltılı bir taç takarken görülüyor.

        Alec Baldwin, bir şarkı eşliğinde kızlarının istediğini yaparak yüzünü renklendiriyor ve her bir makyaj adımından ayrı pozlar veriyor.

        Hilaria Baldwin'in paylaştığı eğlenceli anlardan bir kareyi de ünlü oyuncunun eski eşi Kim Basinger'den olan kızı Ireland Baldwin; "Çok güzel bir prenses" başlığıyla yayınladı.

        Alec Baldwin ile Hilaria Baldwin, 2012'de evlendi. Çiftin Carmen (12), Rafael (10), Leonardo (9), Romeo (7), Eduardo (5), María (4) ve Ilaria (2) olmak üzere üç kız ve dört erkek çocuğu var.

        Alec Baldwin'in ayrıca 1993 - 2002 arasında Kim Basinger ile yaptığı evlilikten, şu anda 30 yaşında olan Ireland adında bir kızı var. Alec Baldwin'in kızı Ireland'dan olan 3 yaşında bir kız torunu da bulunuyor.

        Ireland Baldwin - Alec Baldwin
        Ireland Baldwin - Alec Baldwin
