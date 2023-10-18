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        Haberler Dünyadan Alec Baldwin "Rust" filmi çekiminde 'kasıtsız insan öldürmek' suçlaması iddiasıyla yeniden yargılanacak - Magazin haberleri

        Alec Baldwin yeniden yargılanacak

        Alec Baldwin'in 'Rust' adlı sinema filminin çekimleri esnasında kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olması hakkında kendisine yöneltilen 'kasıtsız insan öldürmek' suçlaması düşmüştü. Ancak Baldwin, kasım ayı ortasında yeniden yargılanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 09:28 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:52
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        Alec Baldwin, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in Ekim 2021'deki ölümü nedeniyle 'kasıtsız adam öldürmekle' suçlanmıştı. Hutchins, Baldwin'in prova yaptığı tabancanın ateş alması sonucu ölmüş ve yönetmen Joel Souza da yaralanmıştı.

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        HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR DÜŞMÜŞTÜ

        Alec Baldwin, Halyna Hutchins'in ölümünden sorumlu olmadığını ve tetiği kendisinin çekmediğini söylemişti. Savcılar, Alec Baldwin'in kullandığı silahın modifiye edilmiş olabileceği ve bu sayede tetik çekilmeden ateşlenebileceğine dair kanıtların ortaya çıkmasının ardından oyuncu hakkındaki suçlamaları düşürmüştü.

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        Ancak ardından silah bağımsız bir uzman tarafından test edildi ve tetik çekilmedikçe silahın ateş almadığı ortaya çıktı. Bu da FBI'ın daha önce yaptığı testleri doğruladı.

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        YENİDEN YARGILANACAK

        Bunun üzerine New Mexico savcıları, Alec Baldwin'i 2021'deki ‘Rust’ın setinde ölümcül silahlı saldırısıyla bağlantılı olarak yeniden 'kasıtsız adam öldürmek'le suçladı. Baldwin'in davasının kasım ayı ortasında görüleceği belirtildi.

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        Davanın özel savcısı Kari Morrissey'in ve Alec Baldwin'i temsil eden bir avukatın ise 'Reuters'in yorum taleplerine yanıt vermediği kaydedildi.

        Fotoğraflar: AA, AP

        #Alec Baldwin
        #Alec Baldwin dava
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