Alec Baldwin, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in Ekim 2021'deki ölümü nedeniyle 'kasıtsız adam öldürmekle' suçlanmıştı. Hutchins, Baldwin'in prova yaptığı tabancanın ateş alması sonucu ölmüş ve yönetmen Joel Souza da yaralanmıştı.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR DÜŞMÜŞTÜ Alec Baldwin, Halyna Hutchins'in ölümünden sorumlu olmadığını ve tetiği kendisinin çekmediğini söylemişti. Savcılar, Alec Baldwin'in kullandığı silahın modifiye edilmiş olabileceği ve bu sayede tetik çekilmeden ateşlenebileceğine dair kanıtların ortaya çıkmasının ardından oyuncu hakkındaki suçlamaları düşürmüştü.

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Ancak ardından silah bağımsız bir uzman tarafından test edildi ve tetik çekilmedikçe silahın ateş almadığı ortaya çıktı. Bu da FBI'ın daha önce yaptığı testleri doğruladı.