        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Aleksandar Stanojevic: Hak edilmiş bir sonuç - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Aleksandar Stanojevic: Hak edilmiş bir sonuç

        Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmalarının hak edilmiş bir sonuç olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 16:34 Güncelleme: 13.01.2026 - 16:34
        "Hak edilmiş bir sonuç"
        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "İyi bir maçtı aslında. Çok şans yakaladığımızı düşünüyorum. Hatta belki de 1-2 fazla gol atabilirdik. Ama olmadı. Alanya da şanslar buldu. Bence maçın sonucu beraberlik. Hak edilmiş bir sonuç" dedi.

