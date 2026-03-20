Oyuncu Birsu Demir, şubat ayında büyük bir acı yaşamıştı. Babası Aydoğan Demir'i kaybeden oyuncu, babasına şu sözlerle veda etmişti: İlk aşkım, zorlu sevdam. Dağlar, denizler, yollar, şiirler, renkler ve bize anlattığın yüzlerce masal yüreğimin içinde bir sızı artık. Bir insan nasıl eksik kalırmış şimdi anladım. Sen gittiğinden beri ay hiç doğmadı. Birlikte izlediğimiz yıldızların hiçbir anlamı kalmadı. Ablam da seni anarken aynı cümleleri kurmuş. Çünkü sen bize yalnız doğayı değil, hayatta her şeyin, herkesin sevilebilir olduğunu öğrettin. Parmağıma bir kuş konup uzun uzun ötmeyecek artık. Beni dünyanın en güçlü ve en cesur kızı olarak yetiştirdiğin için teşekkür ederim. Asiyim diye hep kızardın bana... Şimdi o asi kızın bir kanadı kırık. Seni çok seviyoruz babacığım, elbet bir gün buluşacağız aşkım.

Ramazan Bayramı'nı buruk geçiren 26 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı.

"BANA ÖĞRETTİĞİN DEĞERLERE SAHİP ÇIKARAK HAYATA TUTUNUYORUM"

Birsu Demir, babasına olan özlemini "Sensiz ilk bayram babacığım. Bana öğrettiğin tüm değerlere sahip çıkarak hayata tutunmaya çalışıyorum. Keşke sabah beni uyandırsan, çocukluğumdaki gibi bir bayram sabahı yanında götürseydin işe. Seni çok seviyorum" sözleriyle ifade etti.