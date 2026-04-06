        ALES 2026 oturumları ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri neler? Geç başvuru tarihi açıklandı mı?

        2026 yılının ilk ALES sınavı için geri sayım resmen başladı. Akademik kariyer yapmak veya lisansüstü eğitim planlayan adaylar için büyük önem taşıyan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) yaklaşırken, normal başvuru dönemini kaçıranlar için son bir fırsat sunulacak. Peki, ALES 1 sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek ve geç başvuru ne zaman sona erecek? İşte tüm detaylar…

        Giriş: 06.04.2026 - 13:23 Güncelleme:
        ALES 1 sınavının tarihi ve günü ÖSYM takvimiyle kesinleşti. Yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvurularında önemli bir kriter olan ALES için geri sayım devam ederken, normal başvuru dönemini kaçıran adaylara geç başvuru imkânı sunulacak. Peki, ALES 1 sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek ve geç başvurular ne zaman alınacak? İşte ayrıntılar...

        2026 ALES/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

        2026 ALES/1 sınavı, ÖSYM takvimine göre 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        BAŞVURU TARİHLERİ VE GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

        ALES/1 başvuruları, 25 Mart – 2 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu dönemde başvurusunu tamamlayamayan adaylar için ise geç başvuru imkânı tanınacak.

        Geç başvuru tarihi: 9 Nisan 2026

        2026 ALES OTURUM TAKVİMİ

        ALES/1

        Sınav Tarihi: 10 Mayıs 2026

        Başvuru Tarihi: 25 Mart – 2 Nisan 2026

        ALES/2

        Sınav Tarihi: 26 Temmuz 2026

        Başvuru Tarihi: 10 – 18 Haziran 2026

        ALES/3

        Sınav Tarihi: 29 Kasım 2026

        Başvuru Tarihi: 7 – 15 Ekim 2026

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
