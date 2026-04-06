ALES 2026 oturumları ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri neler?
Giriş: 06.04.2026 - 13:23
ALES 1 sınavının tarihi ve günü ÖSYM takvimiyle kesinleşti. Yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvurularında önemli bir kriter olan ALES için geri sayım devam ederken, normal başvuru dönemini kaçıran adaylara geç başvuru imkânı sunulacak. Peki, ALES 1 sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek ve geç başvurular ne zaman alınacak? İşte ayrıntılar...
2026 ALES/1 NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 ALES/1 sınavı, ÖSYM takvimine göre 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
BAŞVURU TARİHLERİ VE GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
ALES/1 başvuruları, 25 Mart – 2 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu dönemde başvurusunu tamamlayamayan adaylar için ise geç başvuru imkânı tanınacak.
Geç başvuru tarihi: 9 Nisan 2026