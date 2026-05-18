2026 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ALES soru ve cevap anahtarları
Yüksek lisans, doktora yapmak veya üniversitelerde öğretim görevlisi ya da araştırma görevlisi olarak akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılım sağladığı 2026-ALES/1 sınavı tamamlandı. Sınav maratonunun geride kalmasıyla birlikte gözler şimdi, ÖSYM tarafından açıklanacak resmi sonuç tarihine çevrildi. 2026 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
2026 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşti. Buna göre ALES/1 sonuçları 5 Haziran 2026’da adaylarla paylaşılacak.
2026 ALES SORU VE CEVAPLARI
10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’luk bölümü erişime açıldı.
Sınava katılan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde yer alan tüm sorulara 10 Mayıs 2026 saat 13.20 itibarıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca erişim sağlayabilecek.