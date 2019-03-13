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ALES başvuruları geçtiğimiz haftalarda başlamıştı bugün 2019 ALES başvuru tarihinin son günü. ÖSYM yayımladığı ALES başvuru kılavuzunda son başvuru tarihini açıklamıştı.
ALES BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?
ALES başvuruları elektronik ortamda veya ÖSYM bürolarından gerçekleştirilebiliyor.
Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında e- ŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, süresi içinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES başvuru ücreti 120 TL olarak belirlendi. Geç başvuru ücreti ise 180 TL olarak belirlendi.
ALES/1 sınavına başvuru yapacak olan adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra başvuru ücretlerini elektronik ortamda veya bankamatikler aracılığı ile gerçekleştirebilecek. Başvuru yapıp ödeme yapmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.
ALES SON BAŞVURU NE ZAMAN? ALES GEÇ BAŞVURU
ALES başvuruları 5 Mart'ta başlamıştı. Yayınlanan iş takvimine göre ALES son başvuru tarihi 13 Mart 2019.
ALES sınavı ise 5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek.
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