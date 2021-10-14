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Haberler Gündem Eğitim ALES başvuruları bugün sona eriyor! ALES başvuruları saat kaçta bitecek?
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ALES başvuruları bugün sona eriyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) başvurularının bugün sona ereceğini bildirdi

ALES başvuruları bugün sona eriyor! ALES başvuruları saat kaçta bitecek?
ALES başvuruları bugün sona eriyor
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AA

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2021-ALES/3 için başvuruların internet aracılığıyla bugün saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.

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