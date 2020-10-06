ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın bu yılki 2. sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, ALES/2 başvuruları son gün ne zaman, nasıl yapılır?

ALES/2 SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başvuruları 1 Ekim tarihinde açılmış olan ALES için son başvuru tarihi 12 Ekim olarak belirlendi. Geç başvuru tarihi ise 4 Kasım olarak açıklandı.

ALES/2 ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından ALES için belirlenen ücret 130 liradır. Fakat geç başvuru yapan adaylar başvurularda sınav ücretini, aynı gün %50 artırımlı olarak ödemelidir.

ALES/2 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2020-ALES

Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr

internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar;

başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar;

başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM

Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya istedikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla

yapacaklardır.

*Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM

tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

DİKKAT: ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan

adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti

Kimlik Kartı edinmiş olan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ndeki (AİS) fotoğrafı güncel olmayanlar,

fotoğraf güncellenmesi için başvuru merkezlerine gitmeden bu sınava başvuru yapabileceklerdir. Bu

durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ndeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye

Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ndaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nı henüz edinmemiş adaylar ise ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde

bulunan geçerlilik süresi dolan fotoğraflarını, başvuru merkezleri aracılığıyla güncelleyebilecekleri gibi Nüfus

Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nı edindikleri takdirde sistemdeki fotoğraflarını Türkiye

Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ndaki fotoğraflarıyla güncelleyebileceklerdir.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin

http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri aday başvurularını,

resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır.

d) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav

ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin

internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile

başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka

görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını

bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı

bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine

gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden

ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak

adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat

23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz

önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet

sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL

olarak yatıracaktır.

Başvurusunu yapmayan, herhangi bir nedenle başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen,

sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı

sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı

işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin

internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile

ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.