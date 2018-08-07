ALES geç başvuru tarihi ne zaman?

ALES başvurularının sona ermesiyle başvuran adaylar sınav tarihini bekliyor. Ancak başvuru yapamamış vatandaşlar için geç başvuru yapmak mümkün. Peki, geç başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte ALES geç başvuru tarihi...

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2018 ALES sınav başvuru tarihleri 24 Temmuz 2018 tarihinde başlamıştı, 2 Ağustos 2018 tarihinde ise sona erdi. Sınava girmek isteyip başvuruyu kaçıran adaylar ise geç başvuru günü 9 Ağustos 2018 olarak açıklandı. 2018 ALES sınavı 30 Eylül'de saat 10.15'te başlayacak olup 2.5 saat sürecek.

ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İnternet üzerinden:

Başvurunuzu internet üzerinden aday başvuru formunu doldurarak yapacaksınız. Başvuru tarihleri arasında ÖSYM’nin ilgili sayfasında bir başvuru linki göreceksiniz. Bu linke tıklayarak başvuru formunu doldurup başvuru işleminizi yapabilirsiniz.

İşlem sonunda “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir” açıklamasını görmelisiniz. Bu açıklamayı görmediyseniz başvurunuz gerçekleşmemiştir. Bu açıklamayı gördükten sonra geriye sadece sınav başvuru ücretinin yatırılması kalıyor.

Başvuru merkezinden:

Başvuru merkezine şahsen gitmek zorundasınız. Sizin adınızı başvurunuzu başka birisi yapamaz.

Başvuru merkezine gittiğinizde web kamerayla çekilecek fotoğrafınız sisteme aktarılacaktır.

Başvuru merkezinde size verilen Aday Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurmalısınız. Yanınızda üzerinde T.C kimlik numaranızın yazılı olduğu Nüfus Cüzdanınız bulunmalı. Eğer sınavla ilgili bir engel/sağlık bilgisi iletmek istiyorsanız devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu örneğiniz, engelinize ilişkin özgeçmişinizi ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçeyi ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu tam ve doğru olarak doldurmuş olmalısınız. Bu belgeler yanınızda olacak ancak başvuru merkezine teslim edeilmeyecektir. Posta yoluyla ÖSYM’ye başvuru süresi içerisinde gönderilmiş olmalıdır. (Belgelerin asılları değil kopyaları gönderilecektir. Sağlık raporunun kopyası onaylı olmalıdır.)

Başvuru merkezinde işlemleriniz tamamlandıktan sonra görevli kişi Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmeniz için size verecek. Bu belgeyi dikkatlice kontrol edip herhangi bir hata olmadığından emin olduktan sonra imzalayıp görevliye onaylaması için geri verin.

İşlem sonunda size verilecek belge üzerinde bir şifre yer alacaktır. Bu geçici şifrenizdir. Bu şifreyi ÖSYM’nin internet sitesinden değiştirmelisiniz.

Başvurunuz henüz tamamlanmadı. Bu aşamada onay kodunuzu başvuru merkezi görevlisine bildirin. Görevli onay kodunu girdikten sonra başvuru bilgileriniz sisteme kaydedilecektir.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES için geç başvuru günü ise 9 Ağustos! 24 Temmuz-2 Ağustos arasında ALES başvurusunda bulunamayan adaylar için bu tarihte başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler. Ancak geç başvuru gününde sınav ücreti artacak yani 9 Ağustos’ta başvuran adayların ALES’e girebilmek için 150 TL ödemesi gerekecek.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalı, geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların ise başvuru bilgileri silinecek.

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