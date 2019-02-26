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ALES sınav başvuruları ne zaman? sorusu adaylar tarafından soruluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na dair detayları resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre, ALES sınavına dair detaylar haberimizde.
ALES SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN? SINAV TARİHİ
ÖSYM'nin takvimine göre, ALES başvuruları 5 Mart 2019 ile 13 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak. ALES sınavı 5 Mayıs 2019'da gerçekleştirilecek. ALES sınav sonuçları ise 30 Mayıs 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak. ALES başvuruları için ise henüz kılavuz yayınlanmadı.
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ALES NEDİR?
ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,
- yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
- ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
- yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
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