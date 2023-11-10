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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. 19 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ALES sınavına yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylar katılım sağlıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adaylar 2023-ALES/3 Sınava Giriş Belgelerine 9 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecekler. İşte 2023 ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...