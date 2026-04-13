ALES sınav yerleri belli oldu mu? 2026 ALES/1 sınavı ne zaman yapılacak?
ÖSYM tarafından 2026 yılında düzenlenecek ALES-1 sınavı için başvuru süreci tamamlandı. Yüksek lisans ve doktora hedefi olan adaylar ile akademik kariyer planlayan binlerce kişi süreci yakından takip ederken, şimdi gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, sınava katılacakları okul ve salon bilgilerini öğrenmek için ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. Peki, ALES-1 sınav yerleri ne zaman açıklanacak, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen detaylar…
ALES/1 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
ALES/1 sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak.
ALES/1 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ALES 1 sınav yerleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi duyuru yapıldığında haberimize eklenecektir.
ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/1 sınav sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.
ALES-2 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
2026 ALES/2 sınavı 26 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Başvurular 10 Haziran – 18 Haziran 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.