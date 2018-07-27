ALES sınavı ne zaman?

ALES, daha çok yüksek lisans başvuruları için girilen bir sınav olarak bilinen ancak Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman, çevirici vb... kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmeleri ve doktora eğitimi için de girilmesi gereken bir sınavdır. Bu sınava girmesi gereken vatandaşlar ALES başvuru ve sınav tarihinin ne zaman olacağını merak ediyor. Peki ALES ne zaman olacak? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

2. ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuru Tarihleri: 24 temmuz - 2 ağustos

Sınav Tarihi: 30 eylül 2018

2. ALES'E NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İnternet üzerinden;

Başvurunuzu internet üzerinden aday başvuru formunu doldurarak yapacaksınız. Başvuru tarihleri arasında ÖSYM’nin ilgili sayfasında bir başvuru linki göreceksiniz. Bu linke tıklayarak başvuru formunu doldurup başvuru işleminizi yapabilirsiniz.

İşlem sonunda “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir” açıklamasını görmelisiniz. Bu açıklamayı görmediyseniz başvurunuz gerçekleşmemiş. Bu açıklamayı gördükten sonra geriye sadece sınav başvuru ücretinin yatırılması kalıyor.

Başvuru merkezinden;

Başvuru merkezine şahsen gitmek zorundasınız. Sizin adınızı başvurunuzu başka birisi yapamaz.

Başvuru merkezine gittiğinizde web kamerayla çekilecek fotoğrafınız sisteme aktarılacak.

Başvuru merkezinde size verilen Aday Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurmalısınız. Yanınızda üzerinde T.C kimlik numaranızın yazılı olduğu Nüfus Cüzdanınız bulunmalı. Eğer sınavla ilgili bir engel/sağlık bilgisi iletmek istiyorsanız devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu örneğiniz, engelinize ilişkin özgeçmişinizi ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçeyi ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu tam ve doğru olarak doldurmuş olmalısınız. Bu belgeler yanınızda olacak ancak başvuru merkezine teslim edeilmeyecek. Posta yoluyla ÖSYM’ye başvuru süresi içerisinde gönderilmiş olmalı. (Belgelerin asılları değil kopyaları gönderilecek. Sağlık raporunun kopyası onaylı olmalı.)

Başvuru merkezinde işlemleriniz tamamlandıktan sonra görevli kişi Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmeniz için size verecek. Bu belgeyi dikkatlice kontrol edip herhangi bir hata olmadığından emin olduktan sonra imzalayıp görevliye onaylaması için geri verin.

İşlem sonunda size verilecek belge üzerinde bir şifre yer alacak. Bu geçici şifreniz olur. Bu şifreyi ÖSYM’nin internet sitesinden değiştirmelisiniz.Başvurunuz henüz tamamlanmadı. Bu aşamada onay kodunuzu başvuru merkezi görevlisine bildirin. Görevli onay kodunu girdikten sonra başvuru bilgileriniz sisteme kaydedilecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



2018 ALES İlkbahar dönemi sınavı için ücret, ÖSYM tarafından 100 TL olarak belirlenmiştir. Adaylar sınav ücretlerini 2018 ALES kılavuzunun sonunda yer alan bankalar aracılığı ile ödeyebilir. Bunun dışında ÖSYM’nin ‘’Ödemeler’’ sistemini de kullanarak kredi kartı/banka kartı ile ödeme imkanı bulunmaktadır.



Sınav için gerekli olan ücretin son ödeme süresi başvuru süresinin bitiminden bir sonraki gün sona erecek. Bankalar ile yapılacak olan ödemelerin mesai saati bitimine kadar yapılması gereklidir. ÖSYM’nin ‘’Ödemeler’’ sistemi ile yapılacak olan ödemeler ise aynı gün saat 23.59’a kadar yapılabilir.

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