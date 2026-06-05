Trump Ankara'daki zirveye katılacak. Barrack ne demek istedi? Barrack'ın sözleri neden tartışılıyor? Kılıçdaroğlu-Özel'in hangi mesajları iletildi? CHP'de yarın "Arınma" mı başlıyor? Kılıçdaroğlu Özel'i tasfiye eder mi? CHP'de Kurultay mı tasfiye mi? Kılıçdaroğlu-Özel uzlaşır mı? Üç Vekil Özel'e han... Daha Fazla Göster

Trump Ankara'daki zirveye katılacak. Barrack ne demek istedi? Barrack'ın sözleri neden tartışılıyor? Kılıçdaroğlu-Özel'in hangi mesajları iletildi? CHP'de yarın "Arınma" mı başlıyor? Kılıçdaroğlu Özel'i tasfiye eder mi? CHP'de Kurultay mı tasfiye mi? Kılıçdaroğlu-Özel uzlaşır mı? Üç Vekil Özel'e hangi mesajı getirdi? CHP bölünüyor mu? Açık ve Net'te Sena Alkan sordu; Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, Notbir Yazarı Can Özçelik, Hukukçu Zafer İşeri, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Yerlikaya ve Independent Türkçe GYY Nevzat çiçek anlattı. Daha Az Göster