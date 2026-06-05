ALES/1 sonuç tarihi: ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılan binlerce aday ALES sonuç tarihini gündemine aldı. 2026 ALES/1 sınavının 10 Mayıs tarihinde tamamlanmasının ardından sonuçlar gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "ALES sonuçları açıklandı mı?" ve "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte ÖSYM takvimine göre ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ALES/1 sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, puanlarını öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Sınavın ardından değerlendirme sürecini tamamlayan ÖSYM, ALES sonuç tarihini duyurdu. Adaylar ALES sonuçlarını ÖSYM'nin üzerinden sorgulayabilecek. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları 5 Haziran Cuma günü açıklanacak.
ALES SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
ALES sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.
Sonuç ekranına giriş yapmak için T.C. Kimlik Numarası ile aday şifresi ya da e-Devlet bilgileri kullanılacak.