ALES sonuçları açıklandı. Binlerce öğrencinin akademik kariyer için katıldığı ALES sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sayfasında açıklandı. ÖSYM 2019 sınav takvimi sayfasında ALES'in 30 Mayıs 2019 tarihinde sonuçlarının açıklanacağı bildirilmişti. ÖSYM bugün sonuçları yayınladı.

ALES SONUÇLARI 2019

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr/BelgeKontrol.aspx) sayfasından ulaşılmaktadır.

2019 ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ALES SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ

7 Eylül 2018 tarihinde Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK),”Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.