Gülhan'ı altınları için öldüren üst komşusu, su içme bahanesiyle içeri girmiş

Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce'nin (39) evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar üst komşuları Şükrü (33) ve eşi Fatma Kaya (30) hakim karşısına çıktı. Duruşmada Şükrü Kaya, "Amacım tehdit edip altınlarını almaktı. Olay günü kapıyı çantamı bırakmak ve su içmek bahanesiyle çaldım. Su içtikten sonra boğuşma meydana geldi. Tek olduğu zamanı tespit etmek için kapısının fotoğraflarını çekiyordum. Evde kimin ayakkabısının olup olmadığına bakıyordum. Olay esnasında öldürme kararı aldım" dedi.