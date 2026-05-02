ALES sınav yerleri açıklandı mı, ALES/1 sınavı ne zaman?
ALES/1 tarihi akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime sunuldu. Adaylar ALES sınav giriş belgesini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecek. Peki, "ALES sınav yerleri açıklandı mı, ALES/1 sınavı ne zaman?" İşte 2026 ALES tarihi...
ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2026-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlar belli oldu.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 30 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişim sağlanabilecek.
ALES SINAVI NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 10 Mayıs 2026 Pazar günü düzenlenecek.