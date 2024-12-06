ALES sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2024 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Kasım ayında düzenlendi. Yüksek lisans yapmak veya akademik kadrolara başvuruda bulunmak isteyenlerin katılım sağladığı sınav şimdi sonuç adımında. Sınavın sonuç günü bugün olarak belirtilmişti. Bu sebeple ÖSYM duyurusu için bekleyiş başladı. ALES/3 sınav sonuçları sorgulama işlemi https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Peki; ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte detaylar.
ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı ziyaretleri hız kazandı. ÖSYM takviminde sonuç tarihi 6 Aralık olarak işaretlenmişti. Belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte sınav puanlarını merak eden adaylar, sonuç açıklama sistemi üzerinde bekleyişe başladı. ALES sınav puanı 5 yıl boyunca geçerli olacak. Peki; 2024 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar…
ALES/3 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirildi.
Akabinde ise gözler ALES sonuçları için ÖSYM duyurusuna çevrildi.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 2024 ALES/3 sonuçları 6 Aralık Cuma bugün açıklanacak. Ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağı bilinmiyor.
ÖSYM genellikle düzenlendiği sınavların sonuçlarını saat 10.00 veya 11.00 civarında erişime açıyor.
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile erişebilecek.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sınavı puanının geçerlilik süresi 5 yıldır.
Buna göre, 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.
ALES 2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ALES/1 başvuruları 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 7 Mart'ta yapılacak. ALES 13 Nisan 2025 Pazar günü ülke genelinde düzenlenecek. Sınavın sonuçları ise 2 Mayıs'ta erişime açılacak.
ALES/2 başvuru tarihleri 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihinin ise 29 Mayıs olacağı açıklandı. 6 Temmuz Pazar günü uygulanacak ALES/2'nin sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.
ALES/3 için başvurular 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar devam edecek. Sınavın geç başvuruları ise 21 Ekim'de gerçekleştirilecek. ALES/3 23 Kasım Pazar günü düzenlenecek ve sonuçlar 12 Aralık'ta belli olacak.