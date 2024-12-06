Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam ALES/3 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM EKRANI: 2024 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

        ALES sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2024 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Kasım ayında düzenlendi. Yüksek lisans yapmak veya akademik kadrolara başvuruda bulunmak isteyenlerin katılım sağladığı sınav şimdi sonuç adımında. Sınavın sonuç günü bugün olarak belirtilmişti. Bu sebeple ÖSYM duyurusu için bekleyiş başladı. ALES/3 sınav sonuçları sorgulama işlemi https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Peki; ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 08:43 Güncelleme: 06.12.2024 - 08:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı ziyaretleri hız kazandı. ÖSYM takviminde sonuç tarihi 6 Aralık olarak işaretlenmişti. Belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte sınav puanlarını merak eden adaylar, sonuç açıklama sistemi üzerinde bekleyişe başladı. ALES sınav puanı 5 yıl boyunca geçerli olacak. Peki; 2024 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar…

        2

        ALES/3 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

        Akabinde ise gözler ALES sonuçları için ÖSYM duyurusuna çevrildi.

        3

        ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre 2024 ALES/3 sonuçları 6 Aralık Cuma bugün açıklanacak. Ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağı bilinmiyor.

        ÖSYM genellikle düzenlendiği sınavların sonuçlarını saat 10.00 veya 11.00 civarında erişime açıyor.

        4

        ALES/3 SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile erişebilecek.

        ALES/3 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        ALES sınavı puanının geçerlilik süresi 5 yıldır.

        Buna göre, 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.

        6

        ALES 2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

        ALES/1 başvuruları 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 7 Mart'ta yapılacak. ALES 13 Nisan 2025 Pazar günü ülke genelinde düzenlenecek. Sınavın sonuçları ise 2 Mayıs'ta erişime açılacak.

        ALES/2 başvuru tarihleri 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihinin ise 29 Mayıs olacağı açıklandı. 6 Temmuz Pazar günü uygulanacak ALES/2'nin sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.

        ALES/3 için başvurular 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar devam edecek. Sınavın geç başvuruları ise 21 Ekim'de gerçekleştirilecek. ALES/3 23 Kasım Pazar günü düzenlenecek ve sonuçlar 12 Aralık'ta belli olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler
        Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız bugün göreve başlıyor
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız bugün göreve başlıyor
        Suriye Ordusu, köprüyü vurdu
        Suriye Ordusu, köprüyü vurdu
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        Meksika: Göçmenleri kabul etmeyeceğiz
        Meksika: Göçmenleri kabul etmeyeceğiz
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!