'Alev Alev'de sürpriz şarkı! 0:00 / 0:00

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Yayınlandığı her hafta birden fazla etiket ile sosyal medyanın gündemine yerleşen ve kadına, insana dair verdiği mesajlarla seyircinin beğenisini toplayan ‘Alev Alev’in yeni bölümünde Cihangir Ceyhan’dan bir şarkı sürprizi geliyor.

Geçtiğimiz bölümde başarılı oyuncunun hayat verdiği Ömer karakteri ile Rüya (Dilan Çiçek Deniz) arasındaki romantik anlar çok konuşulmuştu. İzleyicilerin haftalardır beklediği bu dakikaların ardından dizinin yarın akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde Ömer, Rüya’nın gözlerinin içine bakarak usta ozan Neşet Ertaş’ın ‘Neredesin Sen’ şarkısını söyleyecek.

Bölüm tanıtımında görülen ve de şimdiden merak uyandıran bu sahnede Cihangir Ceyhan’ın performansı seyircilerin kalbine dokunacak.

Kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay’ın bir araya geldiği ‘Alev Alev’ her perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında...