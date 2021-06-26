Alex de Souza'dan Ali Koç'a tebrik

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Brezilyalı "Başkan Ali Koç, yeni yönetim döneminizde başarılar dilerim. Önümüzdeki 3 senenin ilerleme ve birçok zaferlerle dolu olmasını temenni eder, ülkem Brezilya’dan tebriklerimi ve desteklerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

TFF ve TBF başta olmak üzere birçok kurum, Beşiktaş ve Kasımpaşa olmak üzere birçok kulüpten de Ali Koç'a tebrik geldi.

TFF: "Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."

TBF: "Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda, yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik ederiz."

BEŞİKTAŞ: "Fenerbahçe Kulübünün bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul toplantısında Ali Koç'un yeniden başkan seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik eder; ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe Spor Kulübünde yapılan seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz"

KASIMPAŞA: Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç’u tebrik eder, görevinde başarılar dileriz.