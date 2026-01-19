Habertürk
        Alex De Souza'nın Operário dönemi sona erdi - Futbol Haberleri

        Alex De Souza'nın Operário dönemi sona erdi

        Brezilya Serie B ekiplerinden Operario Ferroviario, teknik direktör Alex De Souza'yla yolların ayrıldığını açıkladı.

        Giriş: 19.01.2026 - 18:28 Güncelleme: 19.01.2026 - 18:28
        Alex De Souza'nın Operário dönemi sona erdi!
        Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'nin efsanesi haline gelen Alex De Souza, teknik direktörlük kariyerinde şu ana kadar aynı başarıyı gösteremedi.

        Daha önce Süper Lig'de Antalyaspor'u da çalıştıran 48 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, son olarak ülkesinin Serie B takımlarından Operario Ferroviario'nin başındaydı.

        Operario, 2025 Serie B sezonunu 48 puanla 12. basamakta tamamladı. Ancak bu ay başlayan Paranaense Eyalet Ligi'nde işler beklendiği gibi gitmedi. Siyah-beyazlı ekip, oynadığı 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayarak ligin son sırasına geriledi.

        SON YENİLGİ AYRILIĞA SEBEP OLDU

        Operario'nun deplasmanda Sao Joseense'ye 1-0 yenilmesi sonrası yönetim harekete geçti. Yaşanan bu mağlubiyetin ardından teknik direktör Alex de Souza ile yolların ayrılmasına karar verildi.

        Kulüp tarafından yapılan duyuruda, Alex de Souza ile karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılık yaşandığı belirtilirken, yeni teknik direktör arayışlarının başladığı ifade edildi.

        VEDA AÇIKLAMASI

        Ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alex de Souza, şu ifadeleri kullandı:

        "Kulübün daha iyi sonuçlar alması ve gelişim sürecini sürdürebilmesi adına destek vermeye devam edeceğim. Bu dönem, çok çalıştığımız, fedakârlık yaptığımız ve öğrendiğimiz aylarla doluydu."

        OPERARIO PERFORMANSI

        Alex de Souza, Operario'nun başında toplam 29 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.

