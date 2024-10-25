Alexander Djiku: İkinci yarıda kazanabilirdik

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Manchester United ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Alexander Djiku, maçı kazanabilecek pozisyonlara girdiklerini söyledi.

Ülker Stadyumu'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ganalı futbolcu, sözlerine ikinci yarıda sağ bekte forma giymesiyle ilgili başladı.

Oyuncuların farklı pozisyonlarda forma giyebileceğinin altını çizen Djiku, "Hocam benden sol bek ya da sağ bek oynamamı istiyorsa, ben de memnuniyetle yerine getiririm. Elbette benim tercih ettiğim pozisyon stoper. Ama söylediğim gibi hocam başka bir görev verirse başka bölgede ihtiyaç duyarsa, orada da oynarım." ifadelerini kullandı.

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Manchester United karşısında iyi oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Djiku, şöyle konuştu:

"Samsunspor maçından sonra takım olarak bir reaksiyon ortaya koymamız gerekiyordu. İlk yarıda iyi bir performans sergilediğimizi söyleyebilirim. Ne kadar pozisyon da bulsak devreye maalesef 1-0 geride girdik. Ancak oyunumuzu oynamaya devam ettik. Vazgeçmedik ve 1-1'i bulduk. İkinci yarıda kazanabilirdik, galibiyeti getirecek pozisyonlara girdik."

Tribünlerin maç boyunca destek verdiğini ve takım olarak iyi performans sergileyerek taraftarları galibiyetlerle mutlu etmeleri gerektiğini dile getiren Ganalı oyuncu, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki şansıyla ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı: