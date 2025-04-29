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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Alexis Sanchez'den HT Spor'a özel Galatasaray itirafı! - Galatasaray Haberleri

        Alexis Sanchez'den HT Spor'a özel Galatasaray itirafı!

        İtalyan ekibi Udinese forması giyen Alexis Sanchez, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sanchez, kariyerinin bir döneminde Galatasaray'a transfer olmaya yaklaştığını itiraf etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 21:02 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:09
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        Alexis Sanchez'den Galatasaray itirafı!
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        Bir dönem Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter formaları giyen şimdi ise Udinese formasını terleten Alexis Sanchez, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Şilili golcü Alexis Sanchez, HT Spor'a yaptığı açıklamada Galatasaray'la ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

        GALATASARAY İTİRAFI

        "NEREDEYSE GALATASARAY'A GİDİYORDUM"

        Alexis Sanchez, "Bir ara neredeyse Galatasaray'a gidiyordum ama sonunda Inter'e transfer oldum. Galatasaray'da tutkulu ve iyi insanlar var. Futbol değişti. Geçmişte daha fazla tutku ve profesyonellik vardı. Bugün sadece pazarlama var. Sadece iyi oyuncu olmanız yeterli değil, pazarlamanız yoksa diğer oyuncular şans buluyor. Bu yüzden futbolun değiştiğini düşünüyorum. Şu anda fiziksel durumum ve mentalitem çok iyi." dedi. (Alexis Sanchez, Inter'de iki dönem forma giydi. 36 yaşındaki futbolcu, 2019'da kiralık olarak gittiği İtalyan ekibine 2023 yılında bonservisiyle imza attı.)

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        Sanchez, sözlerine, "Kariyerimde her zaman kazanmaya odaklı, şampiyonluk hedefleyen büyük takımlarda oynadım. Bu şekilde devam ediyorum. Şampiyonluk ve kazanma mentalitesi olmadan yaşamak benim doğama aykırı." diye devam etti.

        GÖKHAN İNLER

        Alexis Sanchez, birlikte futbol da oynadığı kulübün sportif direktörü Gökhan İnler ile ilgili, "Gökhan İnler ile birlikte oynadığımızda her antrenmanda ve maçta güçlü bir adamdı ama şimdi işi daha zor. İtalya, İngiltere, Fransa veya İspanya'da yetenek bulmak zor. O iyi bir insan ve iyi bir profesyonel." sözlerini sarf etti.

        Alexis Sanchez, bu sezon Udinese'de 11 maçta süre buldu. Şilili futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ve asist katkısı yapamadı.

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