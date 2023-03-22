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Aleyna Eroğlu: Batuhan Karadeniz bana şiddet uyguladı!

Model Aleyna Eroğlu, emekli futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti. Eroğlu, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu da söyledi. Eroğlu, ardından polislerle Batuhan Karadeniz'in evine gitti

Aleyna Eroğlu: Batuhan Karadeniz bana şiddet uyguladı!
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Aleyna Eroğlu, bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da giyen emekli futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etti. Karadeniz'den daha önce de defalarca şiddet gördüğünü söyleyen Eroğlu, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu da açıkladı.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM"

Aleyna Eroğlu, "Çok çirkin ve iğrenç bir gece geçirdim. Kadına karşı şiddetin her türlüsüne çok karşıyım. Bu gördüğüm ilk şiddet değil. Kaçıncı kez şiddet gördüğümü sayamadım. Çok kötü bir ilişkiden çıktım. Düzelir diye bekledim, düzelmedi. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Darp raporu alarak şikayetçi de oldum. Kadını benim evimin 7 dakika mesafesinde bir yere getirdi. Sen benden çıktın, ben senden ayrıldım. Çünkü ben daha fazla psikolojik ve bedensel şiddet görmek istemiyordum" dedi.

Aleyna Eroğlu ayrıca "Sana parça parça 300 bin lira para verdim. Annemin kredi kartından laptop aldın, 37 bin lira harcama yaptın. Benim kaybettiğimi zannettiğim altın bilekliğimi sattın. Sana hakkımı haram etsem iki cihanda da iki yakan bir araya gelmez. Sen herkesi kazıklayarak gol atıyorsun. Bak kolumu kapıya sıkıştırdın. Bunlar hep senin eserin. Bana bu psikolojik ve bedensel şiddeti yapan kişi Batuhan Karadeniz’dir" ifadelerini kullandı.

"BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEDİM"

Aleyna Eroğlu, "Bu gece polisler eşliğinde gittim. Ailemi ve beni küçük düşürecek hareketlerde bulundu, kız arkadaşıyla birlikte. Türk adaletine güveniyorum. Bir insana güvenmenin bedelini çok ağır ödedim. Korunma kararı da çıkarttırdım. Daha önce de bir otelde saçlarımdan sürüklediği görüntüler mevcut. Ben sadece güvendim. Güvendiğim için pişman oldum. Son iki senemi hayatımdan silmek istiyorum. Bu işi yargıya taşıyacağım" diye konuştu.

EVİNE POLİSLER GİTTİ

Aleyna Eroğlu’nun şikayeti üzerine Batuhan Karadeniz'in evine polisler gitti. Eroğlu, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

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