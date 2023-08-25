Aleyna Tilki'den "Yok artık" dedirten pozlar! Ünlü şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü!
Instagram hesabında yayınladığı pozları sebebiyle sık sık magazin gündeminde konuşulan isimlerden biri haline gelen şarkıcı Aleyna Tilki, evinin mutfağında iç çamaşırıyla verdiği pozla gündem oldu. Ünlü isim sosyal medyayı ikiye böldü.
Sosyal medya hesabında yayınladığı pozlar sebebiyle sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bir süredir yurt dışında yaşıyor. Amerika'da bulunan evinin mutfağında süt içerken çekildiği pozunu yayınlayan Tilki, sosyal medyayı ikiye böldü.
Serdar Ortaç'ın "Ayrı Gitme" şarkısını seslendiren Aleyna Tilki'nin yorumu sevenleri tarafından büyük beğeni aldı. Şarkısıyla adından söz ettiren olan geçtiğimiz akşam evi halini paylaştı.
Aleyna Tilki son olarak beyaz şeffaf sütyeni ve şortuyla kafasına süt dikerken çekildiği pozlarına "Yeni şarkım Ayrı Gitme yazınıza enerji kattı mı? İki yıldır çıkmayı bekliyordu" notunu ekledi. Tilki'ye bazı sosyal medya kullanıcılarından beğeni yağarken bazılarından: "Ne gerek var?", "Yok artık iyice abarttı","Bu ne şimdi?" gibi yorumlar geldi.
Annesi ve kız kardeşi Amerika’ya taşınan şarkıcı, “Amerika benim için güzel geçti. Bolca konser izledim, kendi ufkumu genişletmek için notlar tuttum. Kardeşimin eğitim hayatı için oraya taşındılar. Ben de daha ilk bu işe başlarken Amerika’ya gitmiştim zaten eğitime” şeklinde konuşmuştu.
İşte Aleyna Tilki'nin son pozları...