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Aleyna Tilki: Sperm bankasından çocuk istemem

Önceki gün bir erkek arkadaşı ile birlikte Rumelihisarı'nda objektiflere yansıyan Aleyna Tilki, "Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünür müsünüz?" sorusuna yanıt verdi. Genç şarkıcı, "Yok, istemem. Sonuç olarak çocuğun normal büyümesi gerekiyor, öteki hissetmemesi gerekiyor. O yüzden bir babası olsa iyi olur" dedi

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  • Aleyna Tilki: Sperm bankasından çocuk istemem - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün erkek arkadaşıyla birlikte Rumelihisarı'nda baş başa kahvaltı yaptı. 
  • Aleyna Tilki: Sperm bankasından çocuk istemem - Magazin haberleri

    "HAYLİ KEYİFLİYİM!"

    Koyu sohbet sonrası mekanın çıkış kapısına yönelen çift, görüntülendiklerini fark edince panikledi. 

    Mekan çıkışında basın mensuplarına, "Hayli keyifliyim!" diyen ünlü şarkıcı, "İngiltere'den döndüm. Türkçe albüm hazırlıyorum." ifadelerini kullandı.
  • Aleyna Tilki: Sperm bankasından çocuk istemem - Magazin haberleri

    "AŞIK OLMAM ZOR"

    Yanındaki erkek için, "Arkadaşım." açıklamasını yapan Tilki'ye, "Aşktan yana şansım yok." sözleri hatırlatıldı.

    Aleyna Tilki, "Yanlış yazdılar. Kumarda kaybediyorum, 'Aşkta kazanır mısın?' dediler. 'Kumarda kaybetmekle alakası yok, onda da şanssız olabiliyor insan' dedim." şeklinde konuştu.

    "Aşkta şansız olduğunuza inanıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Tilki, "Sadece aşık olmam zor..." dedi.
  • Aleyna Tilki: Sperm bankasından çocuk istemem - Magazin haberleri

    "Çocuk için evlenebilirim." açıklaması hatırlatılınca ünlü isim, "Başka türlü evlenmem." şeklinde konuştu.

    "Evleneceğiniz erkek nasıl olmalı?" sorusunu da yanıtlayan Tilki, "Beni kontrol etmeye çalışmayan, özgürlüğümü kısıtlamayan ve beni çok iyi anlayan biriyle evlenebilirim." açıklamasını yaptı.
  • Aleyna Tilki: Sperm bankasından çocuk istemem - Magazin haberleri

    "SPERM BANKASINDAN ÇOCUK İSTEMEM"

    Genç şarkıcı, "Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise, "Yok, istemem. Sonuç olarak çocuğun normal büyümesi gerekiyor, öteki hissetmemesi gerekiyor. O yüzden bir babası olsa iyi olur." ifadelerini kullandı.
  • Aleyna Tilki: Sperm bankasından çocuk istemem - Magazin haberleri

    Arabasının içerisinde paylaştığı bikinili fotoğrafların sosyal medyada yoğun ilgi gördüğü hatırlatılınca Aleyna Tilki, "Ben sahilde bikinili poz vermektense arabada, orada, burada poz vermeyi seviyorum. Ben bikini giyeceksem oralarda giyeyim yani." dedi.

    Tilki, "Popçu Gülşen'i taklit ediyor." dedikodularına ise, "Ne alakası var!" cevabını verdi.
  • Aleyna Tilki: Sperm bankasından çocuk istemem - Magazin haberleri

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