Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Aleyna Tilki'den önce Kenan Doğulu ve sonrasında Simge Sağın katıldı. Futbolcuların çıkış merasiminde ise başarılı futbolcu Bafetimbi Gomis, Aleyna Tilki ile birlikte sahneye çıkarak "O Sen Olsan Bari" şarkısında tüm stada coşku dolu anlar yaşattı.