Aleyna Tilki’nin 5 bin 100 TL’lik konser kıyafeti çok konuşuldu

Genç şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz gün verdiği konserinde Burberry markasına ait iki parça bir kıyafet giydi. Tilki'nin 5 bin 100 TL'Lik kıyafeti konserden daha çok konuşuldu...