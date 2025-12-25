Habertürk
        Alfa Romeo sadece 63 adet üreteceği modellerini tanıttı - Otomobil Haberleri

        Alfa Romeo sadece 63 adet üreteceği modellerini tanıttı

        Alfa Romeo, sadece 63 adetle satışa sunulacak yeni küresel özel üretim modelleri Giulia Quadrifoglio Collezione ve Stelvio Quadrifoglio Collezione'yi görücüye çıkardı. İlk kez 1963 yılında bir seri üretim otomobilde görülen 'Quadrifoglio' o zamandan beri yarış pistlerinde boy gösteren markanın yüksek performanslı otomobillerini tanımlıyor. Montajı Cassino fabrikasında yapılan ve Instant Classics sertifikasına sahip Giulia Quadrifoglio Collezione ve Stelvio Quadrifoglio Collezione modellerinde yer alan karbon fiber detaylar, numaralandırılmış plaketlere sahip kabin ve 520 HP gücündeki 2.9 litrelik V6 motor yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 12:42 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:42
        Sadece 63 kişi satın alabilecek
        İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, iki özel üretim modeli olan Giulia Quadrifoglio Collezione ve Stelvio Quadrifoglio Collezione'yı tanıttı.

        İlk kez 1923 yılında pilot Ugo Sivocci'nin uğurlu logosuyla süslenmiş Alfa Romeo RL ile Targa Florio'yu kazanmasıyla hayat bulan 'Quadrifoglio', o zamandan beri yarış pistlerinde boy gösteren markanın yüksek performanslı otomobillerini tanımlıyor.

        Quadrifoglio Collezione ve Stelvio Quadrifoglio Collezione modelleri Avrupa, Birleşik Krallık, Orta Doğu ve Afrika, Çin ve Japonya pazarları için 63 adetle sınırlı olarak satışa sunulacak.

        1963 yılının hatırasını canlandıran bu özel seri, markanın Cassino fabrikasında şekilleniyor ve Instant Classics sertifikasına sahip olarak üretiliyor.

        İç mekânda kırmızı dikişli deri döşemeli ön panel gibi detaylara yer verilen her iki model de Alcantara koltuklar “1 di 63 Collezione” ile başlayıp tekrarı olmayan ve son modele kadar devam eden her bir araca özel işlemeli plaketlerle öne çıkıyor.

        Kaputun altında ise Alfa Romeo'nun tüm spor geleneğini bünyesinde barındıran 520 HP gücündeki 2.9 litrelik V6 motor yer alıyor.

        V6 motorun sesi ise standart olarak sunulan Akrapovič egzoz sistemiyle daha da belirgin hale geliyor. Standart olarak sunulan karbon-seramik fren sistemi, parlatılmış eloksal kaplamalı fren kaliperi ve üzerindeki kırmızı Alfa Romeo imzası gibi detaylar da Quadrifoglio Collezione modellerinde yer alıyor.

        Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldüren şüpheli adliyede

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Ündeş (45) ile kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı (64) av tüfeği ile vurarak öldüren Yusuf Ündeş (46) adliyeye sevk edildi.

