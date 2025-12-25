Alfa Romeo sadece 63 adet üreteceği modellerini tanıttı

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, iki özel üretim modeli olan Giulia Quadrifoglio Collezione ve Stelvio Quadrifoglio Collezione'yı tanıttı.

İlk kez 1923 yılında pilot Ugo Sivocci'nin uğurlu logosuyla süslenmiş Alfa Romeo RL ile Targa Florio'yu kazanmasıyla hayat bulan 'Quadrifoglio', o zamandan beri yarış pistlerinde boy gösteren markanın yüksek performanslı otomobillerini tanımlıyor.

Quadrifoglio Collezione ve Stelvio Quadrifoglio Collezione modelleri Avrupa, Birleşik Krallık, Orta Doğu ve Afrika, Çin ve Japonya pazarları için 63 adetle sınırlı olarak satışa sunulacak.

1963 yılının hatırasını canlandıran bu özel seri, markanın Cassino fabrikasında şekilleniyor ve Instant Classics sertifikasına sahip olarak üretiliyor.

İç mekânda kırmızı dikişli deri döşemeli ön panel gibi detaylara yer verilen her iki model de Alcantara koltuklar “1 di 63 Collezione” ile başlayıp tekrarı olmayan ve son modele kadar devam eden her bir araca özel işlemeli plaketlerle öne çıkıyor.

Kaputun altında ise Alfa Romeo'nun tüm spor geleneğini bünyesinde barındıran 520 HP gücündeki 2.9 litrelik V6 motor yer alıyor.