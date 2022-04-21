Ali Koç'tan Fair Play Şeref Bayrağı sözleri: "Gurur nişanesi"

Fenerbahçe'de 2 yıl boyunca tesislerde dalgalanacak olan Fair Play Şeref Bayrağı için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç törende açıklamalarda bulundu. Koç'un sözlerinden satır başları şöyle:

Fenerbahçe, bir spor kulübüdür. Hatta Fenerbahçe, bir spor kulübünden de ötedir. Fenerbahçemiz, bir genç cumhuriyetin, bir ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda roller, vazifeler edinmiş, ülkesi için canını vermiş bir kulüptür.

Bilmeyenler için söyleyelim. Kuruluş amacımızda yer alan beden ve fikir eğitimini yaygınlaştırmak, vatan gençlerini hayat mücadelesine, sıkıntılara ve askeri seferberliklere hazırlamak şeklinde başlayan ilkemiz cumhuriyetimizin ilanıyla birlikte Atamız'ın işaret ettiği zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek şeklinde vuku bulmuştur. Kuruluşumuzdan bugüne bu şekilde devam etmektedir. Bundan sonra da böyle devam edeceğinden şüpheniz olmasın.

Son 6 olimpiyata ülkemizden 520 sporcumuz katılmış. Bu 520 sporcunun 90'ı Fenerbahçe sporcusudur. Bana göre çok az, ülkemiz için de çok az. Dünyada hatırı sayılır, dünyanın önemli coğrafyasının lider ülkelerinden birisi olacaksak sporda başarı olmazsa olmazdır. Bir ülkenin ismini insanlarına kafasına kazımanın önemli yollarından biri spordur. Genç ve büyük bir nüfusumuz olmasına rağmen sporda elde ettiğimiz başarılar yeterli değildir. Son 6 olimpiyatta ülkemiz 45 madalya almış, 5'ini Fenerbahçeli sporcular kazandırmıştır.

Genç bir ülkemiz var, spora merakımız var, tesislerimiz var. Bu tesisleri dolduracak, ülkeyi dünya çapında tanıtacak sportif başarılar için gençlere, insanlarımıza yatırım ve uzun vadeli düşünce içinde olmamız gerekir.

Fenerbahçe, 9 branşta faaliyet göstermektedir. Kulüp de var, adı var, faaliyeti de var, binlerce sporcusu var. Spor okullarımızla beraber 16 bi 611 sporcuya ev sahipliği yapmaktayız. Bu sayı, Fenerbahçe'nin ülke çapında dokunduğu sporcuların sayısı.

"28 ŞAMPİYONLUĞUMUZ VAR"

28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan takımı Fenerbahçe futbol takımı, tarihten bugüne sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur oldu.

SPOR YASASI

Şu an mecliste spor yasası konuşuluyor. Kulüplerimiz, büyüğü küçüğü, İstanbul'u Anadolu'su, futbolu futbol dışı branşları hepimizin çok ciddi mali sorunlar yaşadığı, pek çok kişi tarafından 'batık şirketler' tarif edildiği, maddi sıkıntıları büyük yük olmuş, ülke ekonomisindeki gelişmelerin maddi sıkıntıları daha da artırdığı bir dönemden geçmemize rağmen Fenerbahçemiz, tüm zorluklara rağmen tüm fedakarlıkları yaparak Türk sporu için çalışmaktan geri durmamıştır. Tarihsel olarak en büyük rakiplerimiz bile futbol dışı branşlarda vizyon, strateji, yaklaşım, yatırım seviyelerini küçültürken Fenerbahçemiz tüm zorluklara rağmen elinden gelenin en iyisini yapmak için, dünyanın en başarılı spor kulüplerinden biri olmak için futbol dışı alanlara yatırım yapmaya devam etmektedir.

Fenerbahçemizin bu kadar halka sirayet etmesi, toplumun bir parçası olması, ülke coğrafyasında ayak izinin büyüklüğü, bütün bunları sağlayan yegane şey kuruluşundan beri pek çok branşta onbinlerce sporcu yetiştirmesi ve kayıtsız şartsız bu vatana, bu millete adamış olmasıdır. Söz konusu vatansa Fenerbahçeliler için gerisi teferruattır.

"ATATÜRK'ÜN YOLUNDA YÜRÜYORUZ"

Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın onun yolundan yürüdüğü, onun ışığında olduğu önemlidir. Bu konuda da herkesle yarışmaya hazırız.

Tarihimiz boyunca mücadele ettiğimiz her branşta ya lider ya rekabetçi olduk. Ülkemizin gençlerine, halkına ilham verecek sporcular yetiştirdik. Kulüplerimizin özellikle bu dönemde maddi anlamda yaşadığı darboğaz ve imkansızlıklara rağmen gönlü cömert Fenerbahçeli iş insanlarına da teşekkür ediyoruz. Hiçbir ticari beklentisi olmadan, hatta bazıları talep dahi olmadan hatrı sayılır miktarda destek olan iş insanları, ortakları, sponsorlarımız. Allah sizden razı olsun."