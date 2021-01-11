Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme: Futbolcu ayartmanın bedeli vardır

Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç maçın ardından sert açıklamalar yaparken hem Galatasaray'a göndermede bulundu hem de Tahkim Kurulu'na seslendi. TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun, Oğulcan Çağlayan transferiyle ilgili verdiği karar üzerine konuşan Ali Koç şunları söyledi:

"Mesut Özil'den daha öncelikli konular var. UÇK'nın verdiği bir kararı öğrendik. Bu Türk futbolunda bir milattır. Transfer yaparken kurallar vardır. Yıllardır belli takımlar, bir takım bu konulara önem vermiyordu. Futbolcu ayartmanın bedeli vardır. Tahkim Kurulu'na sesleniyorum, gözümüz üstünüzde. Nasıl bir karar vereceksiniz, yumuşatacak mısınız, oyuncu oynasın diye haftaya mı bırakacaksınız... Bakalım ne karar vereceksiniz, bu futbolda bir suçtur ve üstüne gidilmelidir."