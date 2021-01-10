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UÇK'dan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK),Oğulcan Çağlayan´ın geçen sezon Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı feshederek bu sezon başında Galatasaray´a imza atması nedeniyle hem oyuncuya hem de kulübe ceza verdi

Galatasaray SON DAKİKA: Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray'a ağır ceza!
DHA

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray'a tazminat cezası ve hatalı fesih yapan Oğulcan Çağlayan'a 6 maç ceza verdi.

UÇK´nın kararına göre Galatasaray Kulübü, Rize ekibine tazminat ödeyecek. Bu tazminatın miktarı, Çaykur Rizespor´un Oğulcan Çağlayan´ı Kayseri Erciyes´ten kadrosuna kattığı bonservis bedeli olan 1 milyon 200 bin Euro olacak ve bu para Rize ekibine ödenecek. Ayrıca Oğulcan Çağlayan hatalı fesih nedeniyle 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı. Bu kararın 2 kulüp ve futbolcunun temsilcisine gönderildiği öğrenilirken, Galatasaray Kulübü´nün resmi tebligatın kulübe ulaşması sonrasında bu karara itiraz edeceği ve kararı Tahkim Kurulu´na taşıyacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Geçen sezon Çaykur Rizespor Kulübü, Oğulcan Çağlayan´ın +1 yıllık opsiyonunu kullanarak oyuncunun sözleşmesini uzatmış, oyuncu ise bunu kabul etmeyerek lig devam ettiği sırada sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Geçen sezonun son maçlarında Rize´de forma giymeyen ve sezonu boşta tamamlayan Oğulcan Çağlayan, daha sonrasında yeni sezonun başında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamıştı.

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