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HaberlerFutbol

Ali Koç'tan önemli açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gündeme dair açıklamalarını canlı aktarıyoruz

Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beIN Sports 1'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor:

BAŞKANLIK DÖNEMİNE DAİR

"Seçildiğimizden sonra böyle bir senaryo çiz deseydiniz çizemezdik. Tahmin ettiğimizden daha kötü bir senaryoyla karşılaştık. Kriz yönetmekten reform süreci yavaşladı. Yaptığımız güzel işler de var."

"Futbolda yaşadığımız sıkıntılar bizi üzdü. Sadece futbol değil, basketbolda da. Hem şans, hem üstümüzdeki kara bulutlar... Zor bir seneydi. Orta ve uzun vadede hedeflerimiz vardı. Bunların hiçbiri değişmedi."

"Yola çıkıyorsun, trafiğe rastlıyorsun, güzargahını değiştirip gideceğin adresine farklı şekilde gidiyorsun. Biz hedefimizi kesinlikle değiştirmedik."

"Mali konuları aylardır, geldiğimizden beri anlatıyoruz. Zaman zaman camiamızın içinde ve sosyal medyada arkadaşlar gösteriyorlar. Bu konulardan bıktık diyorlar ama camia olarak içinde olduğumuz mali sıkıntıların tam olarak farkında değiller."

"Bugün geldiğimiz noktada Türk futbolunun mali durumu ortada. Sadece biz değil. Bizim aldığımız yük diğer kulüplere gire biraz fazla. Bizim ilk senelerdeki amacımız nefes almak, yükü ağırlaştırmamak. Orta vadede gemiyi yüzdürebilmek."

"Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. İyi iş çıkardık ilk sene için. Ağır finansal yük hala devam ediyor. 120-130 milyon kadar girdimiz oldu. Bizim sıkıntılarımızdan biri, yarattığımız geliri kullanamıyoruz."

"Paramız direkt finans kuruluşlarına gidiyor. Bütün operasyonu çevirebilmemiz için her sene 1.2 milyar lira nakite ihtiyacımız var. Ne kadar nakit yaratıyorsunuz derseniz, Fenerbahçe'nin yarattığı nakit 800 milyon lirayla 1 milyar lira arasında değişiyor."

YAPILANDIRMA ANLAŞMASI

"Fenerbahçe olarak yeniden yapılandırmaya imza atmadık değil, atamadık. Atmaya ihtiyacımız var. Devletimize ve bankalara, bu sorunu giderme adımı attıkları ve kulüplerin kendi imkanlarıyla dönemeyeceğini gördükleri ve yapılandırmaya girdikleri için teşekkür ediyorum."

"Futbol sektörü şu an belli bankalara ciddi borçları olan bir sektör. Ne yazık ki bu konu siyasi malzeme haline getirildi. Yok çiftçinin parasını topçuya veriyorsunuz vs vs, ben buna hiç katılmıyorum. Bu konu kamuoyu ve siyasi partilere doğru şekilde anlatılmadı."

"Futbol bir sektördür, diğerlerinden farkı yoktur. Nasıl diğer sektörleri ayakta tutmak için yapılandırma yapılıyorsa futbola yapılan da öyledir. Futbol kitleleri peşinden sürükleyen bir sektör olduğu için bu önemlidir."

"Mevcut düzende herkese aynı şartlar uygulanıyor. Büyük kulüplerimizden 1 tanesinin sorununu çözüyor mevcut şartlar. 5, 20, 60 yaşında insanlara aynı elbiseyi dikmek gibi. 2 yıl faiz ödemesi, 2 yıldan sonra ana para ödemesi yapılıyor. Bizim ihtiyacımızı karşılamıyor."

"Parayı alalım da yolda kervanı düzeriz demiyoruz. Bankacıların gözüne baktığımızda samimi olmamak demek bu. Bu borç yapılandırmasından çok borç tasfiyesi. Buna imza atınca yöneticilerin ve kulüplerin manevraları azaltıyor. Vade, bu borçların ödenmesini sağlamıyor."

"Bu modelin Fenerbahçe özelinde işlemeyeceği aşikar. Bize yapılan yardımın ve desteğin farkındayız, buna itiraz etmiyoruz ama kulübümüzün de işine yarayacak bir modele gitmek istiyoruz."

"Bizim istediğimiz 10 yıllık, mümkünse ilk 2-3 yıl faiz ve ana para ödemesiz bir model. Bankalara teşekkür ediyorum, sonuçta onların suçu değil bu, bizlerin, kulüp yönetenlerin suçu."

"Bütün kulüplerin farklı dinamikleri ve farklı sorunları var. Tek model herkese uymuyor. Abramovich diyelim Fenerbahçe'ye başkan oldu, çeki yazdı, tüm borçları kapattı. Yine belli bir müddet FFP nedeniyle elimiz kolumuz bağlı."

FENER OL KAMPANYASI

"Fener Ol'u temmuz sonuna doğru yavaşlattık. Taraftarımızdan rica ediyorum, destek olmaya devam etsinler. Fener Ol'la 150 milyon liralık bir imkan sağladık, 200 milyon liraydı hedef. Ama o para geldiği gibi gitti açıklarımız dolayısıyla. Camiamıza teşekkür etmek istiyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ZİYARETİ

"Cumhurbaşkanımız bir Fenerbahçe sevdalısı. Kendisi bizi kırmadı, geldi, şereflendirdi. Teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe kayrılıyor meselesi, Fenerbahçe en son kayrılan takımdır."

KENAN EVREN LİSESİ KONUSU: BAŞKALARI GİBİ KARŞILIKSIZ ALMADIK!

"Büyük bir mega proje gerekiyor. Elimizde büyük gayrimenkuller var. Kenan Evren Lisesi konusunda adım atıldı en son. Biz 3 okul yapıp MEB'e devrettik. 6 yıldır eğitim veriyor bu okullar. Totalinde Fenerbahçe bu araziyi alabilmek için 3 okul yaptı. Biz başka kulüpler gibi malımız olmayan bir araziyi karşılıksız almadık. Biz hakkımızı aldık."

ÜLKER ARENA MÜJDESİ

"2012 yılında Ülker Sports Arena'yı inşa ettik. İmar ve iskan izni alınmamıştı, 6 sene sonra ilgili arkadaşların özverili çalışmasıyla Fenerbahçe buranın iskanını çıkardı"

SARACOĞLU TAŞINACAK MI?

"Stadyumu taşımamız söz konusu değil. Fenerbahçe kurulduğundan beri maçlarını orada yapmaktadır, belli bir süre dışında. Fenerbahçe ekonomik dönemin iyi olmadığı, faizlerin çok olduğu bir dönemde 0 devlet katkısıyla sezonundan ayrılmayarak tamamladı. Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimi tabiri caizse kelle koltukta bu stadı yaptı. Bu alın teri, bu stadyum, Türkiye'nin stadyumlaşma alanının öncesidir. Bizim stadımız farklı."

"Biz 85 milyon dolar yatırdığımız stada her stada 1 milyon dolar kira ödemek zorunda kalıyorduk, bu sabitlendi 4 milyon liraya. Anadolu kulüplerinin kira için verdiği rakamlar komik rakamlar. Kısa vadede ufak tefek dokunuşlar haricinde major bir şey yapma imkanımız yok." 

BENFICA ÖRNEĞİ

"Gidecek daha çok yolumuz var. 6 seneye ihtiyacımız var dedik. Mali açıdan genele baktığımızda batak durumdayız. Avrupa'nın en yaşlı liglerinden biriyiz, en az altyapıya yatırım yapan ülkeyiz yaş avantajı olmasına rağmen." 

"En az gençlere süre veren ligiz, en yavaş liglerden biriyiz. Neresinden bakarsanız bakın gerideyiz. Saydığım unsurlar çerçevesinde tek bir kulüp örnek al deseniz Benfica'yı alırım."

"Yapı olarak Fenerbahçe'ye çok benziyor. Çok kısa süre önce borca batak durumdaydı ama bugüne geldiğimiz zaman sürekli işleyen ve sportif başarı sağlayan, inanılmaz bir akademisi olan, sattığı oyunculardan borçlarını ödemiş bir kulüp."

"FENERBAHÇE KİMSENİN MALI OLAMAZ!"

"Fenerbahçe'nin gerçek sahibi milyonlarca taraftarıdır. Benim düşüncem Fenerbahçe, cumhuriyete mal olmuş, birçok branşta faaliyet gösteren Fenerbahçe kimsenin malı olamaz. Bu yapıda da olması mümkün değildir."

"Dernek yapısında da sahip yapısında da sistem işliyor ancak ne yazık ki bizde kulüpler iyi yönetilmiyor. Dernek yapısındaki en önemli problem süreler. Derneği yöneten yöneticiler ve başkanın neredeyse hiçbir finansal sorumluluğu yok. Bıraktığınız zaman biri onu devralıyor."

"FFP'den dolayı UEFA'ya çok gittik geldik. Onlara göre finansal sorunun en önemli nedeni dernek modeli. Uzun vadeli yapısal reformlar yapılamıyor süre nedeniyle. Burada doğal olarak kamuoyu baskısı ve taraftar baskısı var. Bana sorarsanız süre 4-6 yıl arası olmalı."

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